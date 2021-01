Internado para tratar de "patologia oncológica", morre o médico pessoal do papa, de 78 anos, com teste positivo para o coronavírus

Domingo 10/01/21 - 9h54

O médico pessoal do papa, Fabrizio Soccorsi, morreu aos 78 anos. Tinha "patologia oncológica", mas sua morte foi registrada por complicações da Covid-19.

O médico Soccorsi, formado em medicina pela Universidade La Sapienza, estava internado no hospital Gemelli para se tratar de "patologia oncológica" — tumor ou câncer, que o Vaticano não detalhou.

Já internado, recebeu teste positivo para o novo coronavírus e sentiu sintomas da Covid-19.

Trabalhava para o papa desde 2015 e atuou como consultor da Diretoria de Saúde e Higiene do Vaticano, além de especialista do conselho médico da Congregação das Causas dos Santos.

Não foi informado quando o papa e seu médico se encontraram pela última vez.

O Vaticano deve iniciar a vacinação nos próximos dias. A prioridade será dada ao "pessoal de saúde e segurança, idosos e pessoal em contato mais frequente com o público".

Na Itália, a vacina já começou. Mais de 500 mil pessoas já receberam a primeira dose.