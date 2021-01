469 mortes, neste domingo, e 29.792 novos casos de Covid-19 no Brasil

Segunda 11/01/21 - 6h06

Dados do Ministério da Saúde:

- Neste domingo foram registradas 469 mortes.

pelo novo coronavírus.

- O número de infectados aumentou 29.792 casos.

- Chegou a 8.105.790 de pessoas que têm ou tiveram a Covid-19.

- São Paulo segue liderando, com 1,5 milhão de casos e 48,3 mil óbitos.

- Logo depois vem Minas, com 592 mil casos e 12,7 mil óbitos.

- 0 segundo estado com mais mortes é o Rio, com 26,7 mil mortos.