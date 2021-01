Aos 49 anos, de Covid-19, morre o apresentador do programa Alterosa Alerta

Segunda 11/01/21 - 6h18

O apresentador do programa policial Alterosa Alerta, da TV Alterosa, Stanley Gusman, de 49 anos, morreu na noite de ontem, em decorrência da COVID-19.

GRAVE

Estava internado em estado grave na UTI do Hospital Villa da Serra, em Nova Lima. A notícia foi confirmada por volta das 22h30.

VIRADA

O jornalista teve o diagnóstico confirmado antes da virada do ano. Segunda-feira (04/01) foi levado ao hospital e diretamente para a UTI. Na quarta-feira seguinte, apresentou melhoras, mas, no dia seguinte, piorou. Stanley teve uma infecção secundária, decorrente da COVID-19.

PROGRAMA

O programa policial Alterosa Alerta vinha sendo conduzido pelo gerente de jornalismo, Ricardo Carlini, e pelo repórter Pablo Tiago.