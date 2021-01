BH fecha quase tudo, a partir de hoje. Veja lista do que não pode funcionar

Segunda 11/01/21 - 6h39

BH tem o comércio fechado a partir desta segunda-feira, sem dar para retornar, por causa de mais uma etapa da luta contra o coronavírus.

SEM

Bares e restaurantes vão poder abrir, mas sem consumo no local, com permissão para delivery. O cliente retirar os produtos, no local.

NÃO PODE

Na lista do que nao pode abrir, estão:

- Comércio de vestuário, calçado, relojoaria, papelaria, entre outros.

- Bares e restaurantes (autorizado delivery e retirada no local)

- Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza;

- Boates, danceterias, salões de dança;

- Casas de festas e eventos;

- Feiras, exposições, congressos e seminários;

- Shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas;

- Cinemas e teatros;

- Clubes de serviço e de lazer;

- Academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico;

- Clínicas de estética e salões de beleza;

- Parques de diversão e parques temáticos;

- Autorizações para eventos em propriedades e logradouros públicos;

- Autorizações de feiras em propriedade;

- Autorizações para atividades de circos e parques de diversões.

- Feiras organizadas pela prefeitura, como a Feira da Afonso Pena (Hippie), cujas portarias de retomada foram revogadas na edição do diário oficial desta sexta.

- Festas em espaços comuns de condomínios residenciais ou corporativos.