Manchetes: “Sem oxigênio e com disparada de casos, Manaus mergulha no caos” - “Vacinas chegarão aos Estados em até 5 dias” - “Vacinação está prevista para começar no dia 20”

Sexta 15/01/21 - 9h41

Manchetes dos jornais, nesta sexta-feira, Dia Mundial do Compositor:



Folha de São Paulo: “Sem oxigênio e com disparada de casos, Manaus mergulha no caos”

O Estado de São Paulo: “Pacientes morrem por falta de oxigênio em hospitais de Manaus”

O Globo: “Sem oxigênio, Manaus vê mortes por asfixia nos hospitais”

Agora (SP):”Justiça é opção para o auxílio travado durante a pandemia”

Correio Brasiliense (Brasília):”Sem oxigênio, Manaus tem caos e mortes pela covid-19”

A Tarde: “Vacinação está prevista para começar no dia 20”

O Tempo: “Vacinas chegarão aos Estados em até 5 dias”

Estado de Minas: ”A morte sem ar”

Correio do Povo: “Estado anuncia que voltará a fazer concursos públicos para 3,4 mil vagas”

Jornal NH: ”Vacina começa por profissionais de UTIs e resgatistas do Samu”

Jornal do Commercio:”O voo da esperança”

Folha de Pernambuco: “Aprovado plano de vacinação em Pernambuco”

A Tribuna: “Vacinação começa no dia 20 em Hospitais, asilos e aldeias”

O Dia: “Vacinas chegam no domingo”