Sábado 16/01/21 - 6h45

Dados oficiais do Ministério da Saúde:



- Foram 69.198 novos casos confirmados da Covid-19 de quinta para sexta-feira no Brasil

- 1.151 mortes foram anunciadas

- O Brasil acumula 8.393.492 casos confirmados

- No total, são 208.246 mortes.

- 7.361.379 pessoas se recuperaram.

- 823.867 estão em acompanhamento.