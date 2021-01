Ministério da Saúde diz agora que vacina da Índia chegará "com a máxima brevidade possível", mas não define data

Segunda 18/01/21 - 7h02

Em nota, o Ministério da Saúde do Brasil afirmou que segue negociando com a Índia a entrega de vacinas que serão usadas no Brasil. Diz a nota

DATA

- O Ministério segue em tratativas diplomáticas com o governo da Índia para definição da data de liberação do imunizante da AstraZeneca/Oxford adquirido pela pasta junto ao laboratório indiano Serum Institute, produtor das doses".

MÁXIMA

- Todas as medidas que cabem à pasta foram executadas, desde a compra da vacina em sua totalidade, emissão de documentos de importação e exportação, além de contratação de transporte. A expectativa é que os 2 milhões de doses da vacina Astrazeneca/Oxford cheguem ao Brasil com a máxima brevidade possível.