452 mortes por coronavírus e 23.671 novos casos - é o balanço do Ministério da Saúde

Terça 19/01/21 - 6h21

Números do Ministério da Saúde:

- O Brasil registrou 452 mortes por covid-19 de domingo para segunda-feira.

- Foram 23.671 os novos casos confirmados de coronavírus.

- Chegam a 210.299 as mortes em decorrência da covid-19.

- O número total de casos atinge 8.511.770.

- O Ministério da Saúde estima que mais de 7,4 milhões se recuperaram da doença.

- São Paulo, Minas e Santa Catarina continuam como os estados com maior número de casos confirmados