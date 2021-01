Polícia Rodoviária Federal abre concurso para 1500 vagas de policial, com salário de quase 10 mil reais

Terça 19/01/21 - 15h25

A Polícia Rodoviária Federal divulgou o edital do novo concurso público com 1,5 mil vagas para o cargo de policial rodoviário.

SEGUNDA

As inscrições começam na próxima segunda-feira (25) e vão até 12 de fevereiro pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. A taxa é de R$ 180.

GRADUADO

O candidato precisa ser graduado em qualquer área, além de ter carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior.

IDADE

É preciso ter entre 18 e 65 anos na data de matrícula do curso de formação, para ambos os sexos.

SALÁRIO

O salário é de R$ 9.899,88. Além disso, há auxílio alimentação de R$ 458.