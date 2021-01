Com a vacina começando a ser aplicada no Brasil, alguns cuidados são necessários. Veja quais

Quarta 20/01/21 - 6h21

A bula da vacina Coronavac, que passou a ser usada no Brasil, revela que a vacina tem poucas contraindicações.

ANTES

Como toda vacina causa reações em pessoas com alergia a algum componente. Devem procurar o médico antes de receber a vacina pacientes com doença aguda, início de enfermidade crônica e histórico de epilepsia ou convulsão.

ADRENALINA

Todo ponto de aplicação da vacina tem doses de adrenalina para reverter um possível choque anafilático.

GESTANTE

Gestantes e lactantes não devem se vacinar neste primeiro momento, porque as pesquisas e estudos não contemplaram esse grupo - disse nota da CNN:

- Não quer dizer que vai ter problema, mas não temos como garantir que não terá. É simplesmente pelo fato deste grupo não ter sido testado, portanto, não é possível garantir a segurança”.