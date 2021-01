Manchetes, no dia da Parteira: “Ignorado pela Índia, Brasil apela à China para receber vacina” - “Fiocruz adia a entrega das primeiras doses até março” - “Salvador já soma 1.397 vacinados contra covid”

Quarta 20/01/21 - 8h25

Manchetes dos jornais, nesta quarta-feira, Dia de São Sebastião, Dia do Farmacêutico, Dia Nacional do Fusca e Dia Nacional da Parteira Tradicional:



Folha de São Paulo: “Ignorado pela Índia, Brasil apela à China para receber vacina”

O Estado de São Paulo: “Biden inicia guinada contra modelo populista de Trump”

O Globo: “Fiocruz adia a entrega das primeiras doses até março”

Agora (SP):”Pensionista do INSS pode barrar desconto da reforma”

Correio Brasiliense (Brasília):”Impasse diplomático complica vacinação”

A Tarde: “Início da vacinação na Bahia traz de volta a esperança”

Jornal NH: ”Dose de esperança”

Jornal do Commercio:”Poucas doses, muitas polêmica”

O Dia: “Friocruz adia para março dose da vacina de Oxford”

Correio do Povo: ”Vacinação alcança todas as regiões do RS”

Correio: “Salvador já soma 1.397 vacinados contra covid”