Bandeiras estão a meio-pau em Nova Iorque, estado, pela morte de 3 soldados da Guarda Nacional em queda de helicóptero

Quinta 21/01/21 - 6h12

3 soldados da Guarda Nacional de Nova York morreram na noite de ontem.

TREINAMENTO

O helicóptero em que estavam caiu durante treinamento de rotina, em Mendon, no estado de Nova York.

EVACUAÇÃO

Era um helicóptero de evacuação médica UH-60, segundo a Divisão de Assuntos Militares e Navais do Estado de Nova York.

BRAVOS

O governador do estado Andrew Cuomo lamentou o acidente:

- Esta noite estamos arrasados com a queda de um helicóptero da Guarda Nacional do Exército de Nova York na cidade de Mendon, que matou três dos mais bravos de Nova York durante uma missão de treinamento.

BANDEIRAS

Estou ordenando que as bandeiras de todos os prédios do Estado sejam reduzidas a meio pessoal amanhã."