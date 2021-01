Ministro da Saúde fala em "avalanche de propostas" para as vacinas que o Brasil busca

Quinta 21/01/21 - 13h48

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acredita que o Brasil terá uma "avalanche de propostas" para fornecimento da vacina, entra janeiro e começo de fevereiro. Veja suas declarações textuais:

PROCESSO

- A vacina está distribuída.

- Estamos no processo de receber novas doses tanto da AstraZeneca quanto as doses fabricadas pelo Butantan.

PROPOSTAS

- Outros laboratórios apresentam suas propostas, era o que esperávamos.

AVALANCHE

- Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas e a gente tem que estar com muita atenção para colocar todas elas o mais rápido possível disponível".