Mega deste sábado tem prêmio de 22 milhões, depois de acumular 2 vezes

Sábado 23/01/21 - 5h45

A Mega acumulou nos últimos dois concursos e volta a ser sorteada neste sábado com a promessa de pagar R$ 22 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.

MENSAL

Se faturar o prêmio do concurso sozinho, o apostador poderá aplicar na poupança e obter rendimento mensal de, aproximadamente, R$ 25.498.

MANSÕES

O valor é suficiente para comprar quatro mansões com vista para o mar a um custo de R$ 5,5 milhões cada.