Minas calcula que vai receber doses suficientes, até aqui, para vacinar 615 mil dos seus 21 milhões de habitantes

Sábado 23/01/21 - 6h22

O bate-cabeças pela vacina deve prosseguir pelos próximos dias, mesmo depois da chegada das vacinas vindas da Índia, ontem.

DOIS

Minas Gerais, depois de receber 577 mil doses da CoronaVac dia 19 de janeiro, aguarda mais dois lotes de vacinas: 200 mil doses da AstraZeneca/Oxford; O outro, 480 mil da chinesa CoronaVac.

LIBERAR

O Secretário de Saúde de Minas, Carlos Amaral, disse:

- Ainda hoje (ontem), a Anvisa deve promover uma reunião para liberar a CoronaVac. Se isso acontecer, durante o final de semana, nós devemos ter a definição dos quantitativos exatos.

- Em geral, Minas Gerais tem em torno de 10% da população. Então, se vierem dois milhões de doses (da AstraZeneca) para o país, Minas recebe próximo de 200 mil, se forem 4,8 milhões da CoronaVac, receberemos em torno de 480 mil.

615 MIL

As entregas são suficientes para imunizar 615 mil pessoas em Minas. As datas para o início da distribuição dos próximos lotes, contudo, não foram definidas.

SEGUNDA

- A expectativa é de que, até segunda-feira, nós já estejamos recebendo a segunda remessa de doses e vamos começar a distribuição.

FOMOS

- Nós ainda não definimos se faremos aquele esforço de ser tão rápidos como fomos da outra vez, ou se faremos a distribuição regular, que normalmente ocorre em 48 horas.

TERRITÓRIO

- Isso será mais definido na semana que vem quando, provavelmente, nós teremos mais doses em território mineiro..

A CADA

O secretário disse que não teme falta de vacinas e que o estado deve receber vacinas a cada 15 dias:

- Ou seja: a campanha de vacinação, que seguirá pelo ano inteiro, vai rodar com maior naturalidade possível.