592 mortes no Brasil, 28 mil novos contaminados e 700 mil brasileiros vacinados, número que supera os da Índia, em proporção

Segunda 25/01/21 - 6h28

Dados oficiais do Ministério da Saúde :

- Registrados mais 28.323 casos de coronavírus, de sábado para domingo.

- São 592 novas mortes.

- Ao todo, são 8.844.577 casos e 217.037 mortes no Brasil.

- 700 mil brasileiros já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19, número que proporcionalmente é maior do que o da Índia, segundo país mais populoso do mundo.