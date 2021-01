Ônibus do Pará que ia para o Balneário de Camboriú tomba no Paraná e mata 19 pessoas

Segunda 25/01/21 - 15h57

Ônibus que ia do Pará para Santa Catarina tombou na Curva da Santa, no Paraná, na BR 376, matou 19 pessoas e deixou 33 feridos, na manhã de hoje.

BLOQUEADO

Sete pessoas estão em estado grave e 6 tem ferimentos médios. O trecho ficou totalmente bloqueado até o começo da tarde.

DESCIA

O ônibus descia a Serra do Mar para o litoral catarinense, bateu na mureta de contenção, saiu da pista e tombou às margens da rodovia.

CAMBORIÚ

Ia de Ananindeua, Pará, para o Balneário de Camboriú.