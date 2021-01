INSS já paga o novo piso de R$ 1.100, desde ontem

Terça 26/01/21 - 6h23

O INSS começou, ontem, o calendário de pagamentos de 2021 para os aposentados, pensionistas e beneficiários do auxílio-doença.

MESMA

35 milhões de segurados vão receber até 5 de fevereiro e os depósitos seguirão a mesma sequência dos anos anteriores.

COMEÇOU

Para quem recebe um salário mínimo, o valor começou a ser pago nesta segunda-feira, atualizado com o novo piso, de R$ 1.100, um reajuste de 5,26%.

FEVEREIRO

Já os segurados que recebem benefícios acima do mínimo terão pagamento a partir de 1º de fevereiro, com reajuste maior, de até 5,45%.

DEZEMBRO

O aumento do piso foi definido no final de dezembro, com a projeção da inflação de 2020, antes de sair o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que serve como base para este cálculo, divulgado em 12 de janeiro pelo IBGE.

TETO

Com o reajuste, o teto do INSS – valor máximo das aposentadorias pagas pela Previdência Social – passou para R$ 6.433,57.