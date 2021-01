Manchetes: “Bahia precisa de mais 71,7 mil doses para chegar a idosos” - ”GBF prevê vacinar idosos e professores até março” - ”China libera insumos para o Brasil produzir 8,5 milhões de doses de vacina”

Terça 26/01/21 - 8h54

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira:



Folha de São Paulo: “Atrás na vacinação, Bolsonaro agora faz afago na China”

O Estado de São Paulo: “Economia aceita volta do auxílio, mas pede corte de gastos”

O Globo: ”Brasil deve ter mais 15 milhões de doses em fevereiro”

Agora (SP):”Veja quando a aposentadoria com reajuste cai na sua conta”

Correio Brasiliense (Brasília):”GBF prevê vacinar idosos e professores até março”

A Tarde: “Bahia precisa de mais 71,7 mil doses para chegar a idosos”

Estado de Minas: ”STF autoriza inquérito contra ministro da saúde”

O Dia: ”China enviará matéria-prima para mais vacinas”

Correio do Povo: ”Governo anuncia que China liberou insumos para vacinas”

Zero Hora: ”China libera insumos para o Brasil produzir 8,5 milhões de doses de vacina”

O Tempo: ”Laboratórios perdem corrida contra o vírus”