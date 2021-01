Quarta 27/01/21 - 6h31

A imprensa paulista especula sobre quem deve ficar no lugar de Faustão, que deixará a Globo no fim do ano:

- Entre os nomes mencionados estão Xuxa, Eliana e Marcos Mion, e também Ivete Sangalo.

- Programa jornalísticos e de esporte podem até ocupar parte do domingo.

- Márcio Garcia está escalado para substituir Luciano Huck, aos sábados.