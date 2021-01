S. Paulo, prefeitura e estado, seguem estudando cancelar o ponto facultativo no carnaval, para evitar aglomerações

Quinta 28/01/21 - 7h07

O Estado de S. Paulo e a Prefeitura da capital paulista seguem estudando o cancelamento do ponto facultativo no feriado do Carnaval.

NAO HAJA

O esforço é para evitar o aumento de aglomerações em meio à pandemia e a expectativa é de que não haja ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro (segunda e terça-feira).

ADIADAS

As festividades do Carnaval já foram formalmente adiadas. As autoridades do estado descartam transferir os eventos para julho. No Rio, a festa, anteriormente reprogramada para julho, já foi cancelada.