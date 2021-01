Brasil atinge os 9 milhões de casos de Covid-19, com 61.811, ontem, e 1.386 mortes

Sexta 29/01/21 - 6h19

Dados do Ministério da Saúde:

- O Brasil ultrapassou os nove milhões de casos de covid-19.

- Nas últimas 24 horas, foram confirmados 61.811 novos casos.

- 9.058.687 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia.

- O número de mortes atingiu 221.547.

- Entre quarta e quinta, foram confirmadas mais 1.386 mortes, no segundo resultado diário mais alto do ano.

atrás de 7 de janeiro, com 1.524 óbitos.