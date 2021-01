México ultrapassa a Índia e é o terceiro país com mais mortes por Covid-19

Sexta 29/01/21 - 6h29

O México ultrapassou a Índia, ontem, e se tornou o 3º país com mais mortes por Covid-19

TERCEIRO

O país se tornou o terceiro com maior número de mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

REGISTROU

O México registrou 155.145 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, enquanto a Índia contabilizou 154.010.

INDIA

A Índia tem uma população de 1,35 bilhão, mais de 10 vezes a do México.

PRESIDENTE

O homem mais rico do México, Carlos Slim, e o presidente do México foram infectados. Slim, dono da

Claro, está se recuperando, anunciou seu filho.