Manchetes: ”DF busca vacina para 60 mil do ensino público e privado” - ”Restrições no Carnaval contra alta do coronavírus” - ”Nova variante do vírus domina Manaus e é risco para o país todo”

Sexta 29/01/21 - 9h06

Manchetes dos jornais, nesta sexta-feira, Dia da Hospitalidade:



Folha de São Paulo: “Positivo, saldo do emprego em 2020 não cobre perdas”

O Estado de São Paulo: ”Planalto interfere em eleição e libera R$ 3 bi a parlamentares”

O Globo: ”Nova variante do vírus domina Manaus e é risco para o país todo”

Agora (SP):”59 mil receberão atrasados do INSS na semana que vem”

Correio Brasiliense (Brasília):”DF busca vacina para 60 mil do ensino público e privado”

Estado de Minas: ”Oportunidade perdida”

O Dia: ”Tire todas as dúvidas sobre a vacinação de idosos”

Correio do Povo: ”Estados e Capital cancelam eventos e pedem cautela”

O Tempo: ”Um terço dos detentos liberados reincidiram”

Extra: “Manual da vacina para idosos”

Jornal do Commercio: ”Restrições no Carnaval contra alta do coronavírus”

A Tarde: ”Vacinação de idosos ocorrerá em residências e drive-thru”

Zero Hora: ”Apesar da pandemia, Brasil abre 142 mil empregos formais em 2020”