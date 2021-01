Sábado 30/01/21 - 6h22

O concurso deste sábado da Mega pode pagar prêmio de R$ 19 milhões para quem acertar as seis dezenas.

CUSTA

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet

ATÉ

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.