Segunda 01/02/21 - 6h56

Deputados e senadores escolhem hoje suas mesas diretoras, em disputado processo.

DECIDIU

Ontem, véspera da eleição, o DEM, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu não apoiar Baleia Rossi, o candidato apontado do partido para a sucessão.

MESMA

A escolha do DEM aumentou a pressão para que o PSDB faça a mesma coisa, diz a CNN.