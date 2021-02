Sorteio da Mega de hoje tem prêmio de 25 milhões de reais

Quarta 03/02/21 - 6h17

Quem acertar sozinho os números do sorteio de hoje (3) da Mega-Sena deverá receber R$ 25 milhões, sorteio que será realizado a partir das 20h.

ATÉ

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas, pelo portal Loterias CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

CADERNETA

Se um só apostador levar o prêmio e aplicar o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 28,9 mil de rendimento no primeiro mês.

SIMPLES

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena, com seis dezenas, é de R$ 4,50.