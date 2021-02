Minas acumula 296 casos de fura-filas da vacina, até aqui

Quarta 03/02/21 - 6h49

Minas Gerais registrou, na Ouvidoria-Geral do Estado, 296 denúncias de fura-filas da vacina - em média, quase 20 casos por dia.

ROUBADAS

Nos últimos 15 dias, 515 denúncias de irregularidades foram instauradas. Os casos vão desde os fura-filas até doses roubadas e desviadas.

PARTICULAR

As reclamações envolvem a rede particular e filantrópica, além das secretarias municipais de Saúde.

CASOS

Apuradas as denúncias, os casos poderão ser encaminhados ao Ministério Público.