CNN avalia que o Congresso vai tentar reduzir o poder do STF, com apoio do Palácio do Planalto e indicação de deputada à presidência da poderosa CCJ

"O novo comando do Congresso articula uma operação para tentar reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal (STF). A avaliação é a de que a Corte invade prerrogativas de outros poderes e que é preciso equilibrar o jogo de forças entre Executivo, Legislativo e Judiciário. O movimento tem aval do Palácio do Planalto. A primeira peça a ser movimentada nesse sentido foi o acordo praticamente unânime para a escolha da deputada federal Bia Kicis como futura presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJ). A parlamentar é uma das principais representantes do bolsonarismo e tem histórico de combate ao ativismo judicial (...). Do lado do STF, ministros consideram que a condução de Bia Kicis à presidência da CCJ será uma declaração de guerra à Corte."