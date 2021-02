Viroterapia desperta no combate ao câncer, depois que homem ficou praticamente curado após infectado pelo coronavírus

Sexta 05/02/21 - 7h30

Viroterapia - passa a ser mais que uma designação médica para ser esperança revigorada no combate ao câncer em escala planetária.

CURA

A palavra foi revigorada depois do caso de um homem de 61 anos que teve uma rara cura de câncer depois de ser infectado pela Covid-19, na Inglaterra.

SUMIRAM

O caso chamou a atenção da comunidade científica em janeiro deste ano. Os tumores desapareceram do corpo meses após ele ser infectado pela doença.

RARAS

Foi analisado e publicado no British Journal of Hematology. Apesar de raras, situações em que vírus geram respostas do corpo humano no combate ao câncer e outras doenças já foram descritas anteriormente na literatura médica.