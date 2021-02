M. Claros teve pancadas de chuva durante a noite. E o tempo amanheceu "invernado". Até aqui (6h), 40mm nos estúdios da Rádio 98 FM, no Alto dos Morrinhos. Há um alerta meteorológico para muita chuva em Minas, leia

Sábado 06/02/21 - 6h11

A chuva anunciada pela meteorologia desde a última quarta-feira só chegou efetivamente, na cidade, a partir da noite de ontem. No período, choveu nos arredores e, pouco, em alguns pontos da cidade.

INVERNADO

Choveu durante a noite e madrugada de hoje, várias pancadas, e o tempo veio "invernado" ao amanhecer., com todo o horizonte encoberto pelas nuvens.

ACUMULADA

Até as 5h, a chuva acumulada é de 40mm nos estúdios da Rádio 98FM Montes Claros, no Alto dos Morrinhos, região mais central da cidade.

ANIMADA

Pela previsão do tempo, a chance de chover agora é de 30%, mas a chuva prossegue, animada, devendo se intensificar depois das 14h, com 90% de chances domingo, 100% segunda e 80% terça-feira.

CAIR

A temperatura hoje deve ficar entre 28 e 20 graus, e cair para 24/19 domingo e segunda.

ALERTA

Há poucos minutos, o Climatempo emitiu um alerta para Minas:

- MG em alerta para chuva forte e volumosa nos próximos dias. Muita chuva está prevista e algumas regiões mineiras poderão acumular, em poucos dias, quase toda a chuva que normalmente cairia em um mês de fevereiro.