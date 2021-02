Números do Ministério da Saúde: 1.239 novas mortes na pandemia e mais 50.872 novos casos

Sábado 06/02/21 - 6h15

Dados do Ministério da Saúde:

- O Brasil registrou 1.239 mortes, entre quinta e sexta-feira.

- 50.872 novos casos foram confirmados.

- Agora, são 230.034 mortes.

- Os casos confirmados são 9.447.165.

- 8,3 milhões já se recuperaram

- São Paulo, Minas são os estados com maior número de casos confirmados.

- A média móvel de mortes diárias atingiu ontem o patamar de 1.053, aumento de 3,6% em relação há 14 dias.

- A média móvel de novos casos por dia atingiu 46.950. Na comparação com 22 de janeiro, houve redução de 9,6%.