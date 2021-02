Corpo de Bombeiros é chamado para atender alagamento de 9 casas no Bairro Cândida Câmara

Sábado 06/02/21 - 10h04





7BBM - MONTES CLAROS – CORPO DE BOMBEIROS ATENDE OCORRÊNCIA DE ALAGAMENTO NO BAIRRO CÂNDIDA CÂMARA.



Na madrugada desse sábado (06/02) por volta das 5h, uma guarnição do Corpo de Bombeiros deslocou até o bairro Cândida Câmara, para atendimento de uma ocorrência de alagamento.



Segundo os moradores devido às chuvas que caíram na madrugada ocorreu o alagamento de nove residencias.



No local os Bombeiros constataram que a manilha de água pluvial encontra-se obstruída ou entupida o que ocasionou o represamento das águas e o alagamento das residências.



O Corpo de Bombeiros juntamente com a Defesa Civil Municipal ainda encontram-se no local tentando desobstruir a manilha para resolver o problema dos moradores.



Ao todo 09 (nove) residências foram afetadas, não havendo vítimas, apenas prejuízos materiais.



Os Bombeiros receberam outras solicitações através do telefone193, no entanto, como providências dispensadas,devido o escoamento da água.