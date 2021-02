Brasil vacinou, até aqui, 3 milhões e meio de pessoas, menos de 2% da sua população

Segunda 08/02/21 - 7h00

A vacinação no Brasil começa a semana com os seguintes dados:

- O Brasil ultrapassou a marca de 3,5 milhões de pessoas vacinadas.

- A quantidade de imunizados chegou a 3.573.150, com dados atualizados nas últimas 24 horas.

- Representa 1,69% da população brasileira.

- No ritmo atual, o Brasil levaria mais 4 anos para ter toda a população imunizada.

- Na noite de sábado, 6, a Fiocruz, em Manguinhos recebeu lote com 88 litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), princípio ativo necessário para a fabricação da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, suficientes para a produção de 2,8 milhões de doses, que devem ser entregues ao Ministério da Saúde entre 12 e 15 de março.

- A Prefeitura de São Paulo anunciou que deve antecipar a campanha de vacinação de idosos de 85 e 89 anos, agendada para 15 de fevereiro.

- Do total de 32.837 do grupo acima dos 90 anos, 16.630 já receberam a primeira dose da Coronavac.