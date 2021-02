Polícia Militar: "...mulher já conhecida nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas, estava vindo de Montes Claros para São João da Ponte, trazendo uma grande quantidade de drogas, em um veículo..."

Segunda 08/02/21 - 10h36



Divulgação da PM:



SÃO JOÃO DA PONTE – A Polícia Militar, nesse domingo (07), por volta das 23h50min, recebeu uma denúncia informando que nessa data, uma mulher já conhecida nos meios policiais por envolvimento no tráfico de drogas, estava vindo de Montes Claros para São João da Ponte, trazendo uma grande quantidade de drogas, em um veículo GM Corsa preto. Diante das informações, as equipes policiais fizeram o cerco e bloqueio e tiveram êxito na abordagem ao referido veículo. Durante buscas foi localizado um pacote contendo uma pedra bruta de substância semelhante a crack. As autoras, mulheres de 25 e 41 anos, foram presas e entregues na DP com o material apreendido.

Cidade: Montes Claros

País: