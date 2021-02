Avião já voa de Pequim com 8,7 milhões de doses da vacina e pousa hoje em S. Paulo

Quarta 10/02/21 - 5h46

Voo com 8,7 milhões de doses da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, deve descer no aeroporto internacional de Guarulhos, São Paulo, nesta quarta-feira (dia 10).

COMPLETA

Traz 5,6 mil litros do Insumo Farmacêutico Ativo para a produção, em S. Paulo, de 8,7 milhões de vacinas. A nova carga completa 17,3 milhões de doses.

SEGUNDO

O avião decolou de Pequim por volta de 1h transportando o segundo carregamento deste ano

EMBALADAS

Em S. Paulo, as vacinas serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição ao Sistema Único de Saúde.

FEVEREIRO

No dia 3 de fevereiro, o Butantan recebeu um lote inicial de 5,4 mil litros para produção de 8,6 milhões de doses que estarão prontas para uso no final de fevereiro.