Turma do STF garante a Lula acesso aos documentos vazados entre Lava Jato e Moro

Quarta 10/02/21 - 8h14

Por 4 a 1, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Lewandowski que garantiu ao ex-presidente Lula acesso a diálogos vazados de membros da Lava Jato com o ex-juiz Moro.

PARCERIA

Em seu voto, Lewandowski defendeu sua decisão e ciitou possível “parceria” entre acusação e órgão julgador:

- Como se viu, a pequena amostra do material coligido até agora, já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação, além de trazer a lume tratativas internacionais que ensejaram a presença de inúmeras autoridades estrangeiras em solo brasileiro as quais, segundo consta, intervieram em investigações aparentemente à revelia dos trâmites legais

AUTENTICIDADE

Os ministros não discutiram na sessão a autenticidade dos diálogos vazados, mas se Lula teria mesmo direito de acessá-los, nas partes em que é citado.