Taxa de transmissão do coronavírus cai no Brasil, de 1.03 para 1.02. Significa que 100 pessoas podem contaminar 102

Quarta 10/02/21 - 10h50

O Imperial College de Londres, que acompanha o avanço do coronavírus pelo mudo, divulgou:

- A taxa de transmissão no Brasil apresento oscilação negativa, mas indica ainda descontrole da disseminação da Covid-19 no país.

- A queda do Rt foi de 1,03 para 1,02.

- Dentro da margem , o Rt brasileiro pode variar de 0,91 até 1,05.

- Segundo o Imperial College, o Brasil registrará 7.460 óbitos pela Covid-19 até a próxima semana, uma diferença de 92 em relação às mortes contabilizadas no último período.

- No pior cenário, as perdas podem chegar a 7.960.

- Rt acima de 1 indica que a doença avança e ímostra que cada 100 pessoas com o vírus contagiam outras 102.