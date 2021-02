Políticos de Brasília pressionam pela volta do auxílio emergencial. Ele virá, mas não se sabe quando, nem o valor

Quinta 11/02/21 - 6h51

Em Brasília, os líderes do Congresso se movimentam: querem do governo uma proposta para prorrogar o auxílio emergencial.

DIANTEIRA

Se não for apresentada nos próximos dias, pretendem tomar a dianteira.

MENOR

Brasília trata como inevitável a prorrogação do auxílio emergencial, mesmo que em valor menor.

DATA

O que falta definir, a rigor, é o exato valor e a data em que o auxílio voltará a ser pago, mas provavelmente nao para todos que receberam nas primeiras rodadas. É o que também falta definir.