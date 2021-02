Bolsonaro confirma nova rodada do Auxílio Emergencial, e até por 4 meses

Quinta 11/02/21 - 17h03

O presidente Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira que nova rodada do Auxílio Emergencial deverá ser paga a partir de março - e por um período de até quatro meses.

⠀VALOR

- Está quase certo, ainda não sabemos o valor. Com toda certeza - pode não ser - a partir de março, [por] três, quatro meses

⠀FISCAL

- Isso que está sendo acertado com o Executivo e com o Parlamento também porque temos que ter responsabilidade fiscal.

⠀METADE

Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse anteriormente que a ideia é atender à metade dos 64 milhões de beneficiários que receberam no ano passado.