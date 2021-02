Remédio em Israel teria dado resultado contra a pandemia, com 29 curas em 30. Bolsonaro anunciou que vai conversar, hoje, com o primeiro-ministro

Sexta 12/02/21 - 7h01

O presidente Bolsonaro revelou que deve conversar hoje com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre remédio em desenvolvimento contra a Covid-19.

OVÁRIO

É medicamento para câncer de ovário que apresentou bons resultados preliminares em pacientes com coronavírus.

- Já está acertado um encontro virtual entre eu e Benjamin Netanyahu para falar sobre esse novo spray que está servindo para, pelo menos experimentalmente, para pessoas em estado grave.

TRINTA

Aplicado em 30 pacientes, 29 se recuperam, de acordo com pesquisadores do centro médico Ichilov, de Tel Aviv.