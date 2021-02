Multa para os fura-filas da vacina pode chegar a 98 mil reais, e já é lei, em S. Paulo. Cadeia, por 3 anos, agora só depende do Senado

Sábado 13/02/21 - 7h21

Já é lei em S. Paulo:

O governador Doria sancionou ontem projeto de lei que multa aquele que furar a fila da vacinação contra a covid-19 no Estado de São Paulo.

98 MIL

A lei prevê multas que podem chegar a R$ 98 mil se o infrator for agente público e descumprir a ordem de vacinação dos grupos prioritários, estabelecida nos planos estadual e nacional de vacinação.

HOJE

O texto será publicado no Diário Oficial deste sábado, dia13.

3 ANOS

Também a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana até três anos de cadeia para quem furar a fila da imunização. O texto ainda precisa passar pelo Senado.