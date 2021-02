Manchetes: ”Hospitais lotados e saúde perto do colapso na Bahia” - ”Home office deixa um em cada cinco escritórios sem inquilino” - ”Socorro financeiro de 2020 começa vencer”

Segunda 15/02/21 - 8h23

Manchetes dos jornais:Folha de São Paulo: “Briga de Bolsonaro e Doria prejudica oito projetos em SP”O Estado de São Paulo: ”Home office deixa um em cada cinco escritórios sem inquilino”O Globo: ”STF tem 377 julgamentos parados por pedidos de vista”Agora (SP):”Tire dez dúvidas sobre a grana do fundo de Garantia”Estado de Minas: ”Pequenas cidades padecem com falta do auxílio”Jornal do Commercio: ”Estado prepara um novo hospital de campanha”Correio: ”Hospitais lotados e saúde perto do colapso na Bahia”Extra: “Veja quando vale a pena entrar em um consórcio”Correio Brasiliense: “Pesquisadores da UnB correm para identificar variantes de vírus no DF”O Tempo: ”Socorro financeiro de 2020 começa vencer”