Aplicação mentirosa da vacina se alastra por 3 estados brasileiros

Terça 16/02/21 - 7h50

As denúncias de fraudes grosseria na aplicação da vacina contra a Covid-19 no Brasil crescem, inclusive na internet, e já mobiliza algumas autoridades.

APOIO

Até aqui, são conhecidos pelo menos 4 casos. O Conselho Federal de Enfermagem informou que pode pedir o apoio da Polícia Federal na apuração das denúncias.

PREFEITURAS

As prefeituras dos municípios com casos também disseram que vão movimentar o Ministério Público.

RUMOROSOS

Goiás, Alagoas e Rio já têm os casos mais rumorosos de aplicação mentirosa da vacina.