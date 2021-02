Confirmada a compra de mais 54 milhões de vacinas pelo governo federal. Total vai a 100 milhões, até setembro

Terça 16/02/21 - 19h16

Confirmado hoje:

- O contrato entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan foi assinado para a compra de 54 milhões de doses do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

- Com outras 46 milhões de doses anteriormente compradas, o governo federal terá 100 milhões de doses da vacina para distribuir aos estados ao longo do ano até setembro.

- O Ministério da Saúde poderia confirmar a aquisição de nova remessa de vacinas até 30 maio, mas resolveu se antecipar, diante da falta da vacina .