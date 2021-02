Manchetes: “Corrida de doentes para o DF força GDF a abrir novas UTIs” - “Bahia luta para conter o pior momento da pandemia” - “Saúde anuncia 23 mil de doses a Minas até julho”

Quinta 18/02/21 - 9h06

Manchetes dos jornais, nesta quinta-feira :



Folha de São Paulo: “STF prende deputado bolsonarista”

O Estado de São Paulo: ”Por 11 a 0, STF mantém prisão de deputado e pressiona Câmara”

O Globo: ”Por 11 a 0, STF mantém prisão e eleva pressão sobre Câmara”

Agora (SP):”Confira o que fazer para manter o auxílio do INSS”

Jornal do Commercio: ”Mais de 400 mil doses para Pernambuco”

Extra: “Polícia cita post para ligar show de Belo ao tráfico”

Correio Brasiliense: “Corrida de doentes para o DF força GDF a abrir novas UTIs”

Zero Hora: ”STF vota unido por prisão de deputado e aumenta a pressão sobre a Câmara”

Correio do Povo: ”Ministros do STF decidem por 11 a 0 manter o deputado preso”

A Tribuna: “Municípios vão receber novas doses de vacina a partir de hoje”

A Tarde: “Bahia luta para conter o pior momento da pandemia”

Estado de Minas: ”A promessa de Pazuello”

O Tempo: “Saúde anuncia 23 mil de doses a Minas até julho”

Correio: “Ônibus entram em toque de recolher a partir de amanhã”

Folha de Pernambuco: “Tensão em Brasília”