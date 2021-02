Delinquentes desligam a luz, durante ponto facultativo do Carnaval, e cidade do Espírito Santo perde todas as vacinas

Quinta 18/02/21 - 9h54

Delinquentes desligaram a luz e as vacinas contra o coronavírus foram todas perdidas numa cidade do Espírito Santo, provavelmente antes do período que deveria ser do Carnaval.

Os funcionários perceberam o fato na manhã de ontem, quando retornaram ao trabalho, na prefeitura de Rio Bananal, no norte do E. Santo. Lá, houve ponto facultativo entre segunda e quarta.

Quando retornaram, provavelmente para iniciar a vacinação, encontram as vacinas perdidas.

As câmeras têm baterias com autonomia de 48 horas, mas não suportaram.

O desligamento da energia ocorreu no fim de semana.