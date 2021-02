Manchetes: ”Bolsonaro intervém e indica general para dirigir a Petrobrás” - “Bolsonaro intervém na Petrobrás e indica general para presidente” - "Por 364 votos a 130, Câmara mantém prisão do deputado”

Sábado 20/02/21 - 8h49

Manchetes dos jornais neste sábado:



Folha de São Paulo: “Por 364 votos a 130, Câmara mantém prisão do deputado”

O Estado de São Paulo: ”Bolsonaro intervém e indica general para dirigir a Petrobrás”

O Globo: “Bolsonaro intervém na Petrobrás e indica general para presidente”

Correio Brasiliense (Brasília): ”Bolsonaro demite civil e põe general na Petrobrás”

Correio do Povo: ”Mapa de Distanciamento Social do RS tem 11 regiões com bandeira preta”

Zero Hora: “Estado anuncia 11 regiões em bandeira preta, suspende aulas e restringe atividades”

Extra: “Protege você, protege os outros uma campanha para todos”

Estado de Minas: ”Intervenção na Petrobrás”

Agora (S. Paulo): “Confira quem deve fazer a prova de vida do INSS”

Jornal NH: ”Com bandeira preta, Estado restringe atividades depois de 22h e suspende aulas”

Diário Gaúcho: “Avanço da covid leva 11 cidades à bandeira preta”

A Tribuna: “Ministro promete prioridade para professores na vacinação”

Jornal do Commercio: ”Pernambuco garante 2ª dose de quem já vacinou”