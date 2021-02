Emenda do novo auxílio emergencial deve ser apresentada hoje e votada quinta para que o pagamento saia, de março a junho

Segunda 22/02/21 - 6h17

A Proposta de Emenda Constitucional para viabilizar novo auxílio emergencial deve ser apresentada hoje no Congresso, gerando a expectativa de que o pagamento seja feito de março a junho, para quase 40 milhões de pessoas

HOJE

Hoje, o senador Márcio Bittar deve apresentar o relatório da PEC que viabiliza a concessão de nova rodada do auxílio emergencial.

QUINTA

A expectativa é que a proposta seja votada quinta-feira no Senado, após acordo com líderes partidários.

CALAMIDADE

O texto trará “cláusula de calamidade”, que abre espaço no orçamento para o pagamento de março a junho para famílias de baixa renda e trabalhadores informais.

PARTE

A medida permite a suspensão de parte das regras fiscais para que o governo possa pagar despesas emergenciais, como o auxílio, fora do teto de gastos, regra que limita as despesas da União.