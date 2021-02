Manchetes: “Primeiras doses elevam apoio a vacinas no mundo” - “Novo lote de CoronaVac deve chegar amanhã” - ”Pedidos de seguro-desemprego em queda sinalizam retomada da economia”

Segunda 22/02/21 - 11h43

Manchetes dos jornais, nesta segunda-feira, Dia Internacional do Maçom:



Folha de São Paulo: “Primeiras doses elevam apoio a vacinas no mundo”

O Estado de São Paulo: ”Sem congresso ativo, STF faz ‘reforma tributária’ silenciosa”

O Globo: ”Mudança no comando trava reestruturação da Petrobras”

Agora (SP):”Saiba regras que dão direito a se aposentar antes pelo INSS”

Jornal do Commercio: ”Semana decisiva para novo auxílio emergencial”

Extra: “Saiba os direitos e os deveres das domésticas em caso de demissão”

Correio Brasiliense: “Novo lote de CoronaVac deve chegar amanhã”

Zero Hora: ”Pedidos de seguro-desemprego em queda sinalizam retomada da economia”

A Tarde: “Covid avança e toque de recolher é ampliado”

Estado de Minas: ”E os idosos vão ficar para trás”

O Tempo: “Combustível em alta impactam fretes e deliveries”

Correio: “O momento mais tenso na Bahia”

Jornal NH: “Reunião decide hoje regras que vigorarão com piora da pandemia”